Une demande de libération sous caution du joueur de Manchester United, Mason Greenwood, accusé de tentative de viol et de coups et blessures volontaires, a été acceptée, mercredi, a annoncé un tribunal de Manchester. Le joueur de 21 ans, qui est aussi accusé de comportement de contrôle et de coercition sur la même victime, avait comparu pour la première fois, lundi, devant un tribunal qui l’avait renvoyé en détention provisoire.

Le porte-parole du tribunal a expliqué qu’une nouvelle demande avait été acceptée sous condition de ne contacter aucun témoin de l’affaire, ni la plaignante, et de résider à une adresse déterminée. L’audience de mercredi s’est tenue sans le joueur qui comparaîtra à nouveau devant un juge le 21 novembre.

De nouveau interpellé pour violation de son contrôle judiciaire

Greenwood avait été arrêté une première fois fin janvier, après la publication sur les réseaux sociaux de photos et de vidéos montrant une jeune femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps et la mention « à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement ».

Il avait été remis en liberté début février, sous contrôle judiciaire. Mais il avait été à nouveau interpellé par la police samedi matin pour une violation de son contrôle judiciaire et inculpé dans l’après-midi. La tentative de viol aurait été commise en octobre 2021 et les coups et blessures deux mois plus tard.

L’accusation de « comportement de contrôle et de coercition » vise des agissements entre novembre 2018 et octobre de cette année, durant lesquels le joueur aurait publié des messages menaçants et insultants envers la plaignante. Il aurait également espionné et piraté les comptes de ses réseaux sociaux.