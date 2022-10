Un soutien (très) intéressé ? Le candidat de la gauche à la présidentielle au Brésil, Lula, s’en est pris mardi à Neymar, qui soutient l’actuel président Jair Bolsonaro, raillant sur le fait que ce choix serait motivé par une « réduction » de sa dette auprès du fisc brésilien. « Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu’il a peur que si je remporte l’élection, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné (au sujet) de sa dette d’impôt sur le revenu. Je pense que c’est pour cela qu’il a peur de moi », a déclaré Lula en riant quand il lui a été demandé, dans une interview accordée à la chaîne YouTube Flow Podcast, s’il en voulait au joueur qui soutient son rival d’extrême droite.

« Il est évident que Bolsonaro a passé un accord avec le père [de Neymar]. Maintenant, il a des problèmes fiscaux en Espagne », a ajouté Lula, faisant référence aux décisions favorables que le joueur a obtenues dans une affaire d’évasion fiscale au Brésil, et au procès à Barcelone pour des irrégularités fiscales lors de son transfert au Barça en 2013.





Mais « c’est un problème (qui relève) de l’agence de recouvrement des impôts, pas le mien », a conclu Lula dans l’interview, diffusée et vue par plus d’un million de téléspectateurs. Lula a remporté le premier tour de l’élection le 2 octobre avec 48 % des voix, soit cinq points d’avance sur le président d’extrême droite Jair Bolsonaro qui brigue un second mandat. Le second tour aura lieu le 30 octobre.

Alors que la plupart des footballeurs ont choisi ne pas rendre public le nom de leur candidat préféré, l’attaquant du PSG a apporté son soutien à Bolsonaro avant le premier tour. Cette semaine, l’ancien joueur du club de la capitale Rai, champion du monde avec la « Seleçao » aux Etats-Unis en 1994, a apporté son soutien à Lula lors de la cérémonie du Ballon d'or à Paris.