Jean-René Toumelin, ancien président du FC Nantes, est décédé

Le FC Nantes est en deuil ce lundi, après avoir appris le décès de Jean-René Toumelin. Cet homme de 80 ans avait notamment été le président de l’association FC Nantes (de 1992 à 1996), avant de devenir celui de la structure professionnelle, de 1996 à 1998. Il est mort dimanche dans sa maison secondaire de Port-Blanc (Morbihan).

Jean-René Toumelin avait succédé à Guy Scherrer, le 31 octobre 1996, à la tête du club, et il désirait alors « faire du FC Nantes une grande famille ». Proche des légendaires « Coco » Suaudeau et Reynald Denoueix, Jean-René Toumelin était l’une des figures emblématiques du FC Nantes dans les années 1990, et toujours très apprécié des supporteurs historiques du club.





Le FC Nantes a eu la grande tristesse d’apprendre ce lundi matin, le décès de Jean-René Toumelin (80 ans), survenu hier.



Il fut notamment l'ancien président de l’association FC Nantes (1992-1996) puis de la structure professionnelle, de 1996 à 1998. — FC Nantes (@FCNantes) September 26, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Originaire du Morbihan, il avait été remplacé par Kléber Bobin en janvier 1999, après de vives critiques sur sa gestion du club émises par le député-maire de Nantes de l’époque, Jean-Marc Ayrault. « Le FC Nantes tient aujourd’hui à présenter ses condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à remercier Jean-René Toumelin pour son dévouement durant toutes ces années, et tout ce qu’il a apporté au club », conclut le communiqué du FCN.