France-Italie EN DIRECT : Longtemps menés, les Bleus arrachent le premier set… Suivez ce quart de finale du Mondial avec nous

18h01 : Beaucoup de fautes au service de part et d'autre

17h58 : On a démarré le 2e set

Signée Ngapeth. 23-23. Et temps mort réclamé par la France. Grosse tension en cette fin de set.

Merci, on prend (21-20).

Les Italiens Giani, sélectionneur des Bleus, et De Giorgi, celui des Italiens, ont été champions du monde et d'Europe avec la Squadra Azzurra dans les années 1990. Ils ont seulement raté, de peu, l'or olympique.

Service de Ngapeth qui fait let, réception italienne du pied et derrière une attaque bien ratée. La France, un temps de nouveau menée, recolle à 17-17.

Après être passé par dessus a balustrade (5-9 et temps mort quand même).

Entre services puissants et contres efficaces, nos amis latins ont démarré très fort (3-6) .

Ngapeth s'est retrouvé en position de passeur et Le Goff n'a pas pu reprendre...

Il est magnifique, et ça donne le premier point aux Bleus...

Le pointu Stephen Boyer , en feu contre les Japonais, est préféré à Jean Patry dans le six de départ.

Et on commence par le toujours aussi entraînant Fratelli d’Italia avant d’enchaîner par la bien plus solennelle Marseillaise.

Le lauréat de ce match rencontrera le vainqueur du quart entre le pays hôte, la Slovénie, et l’Ukraine, surprise de la compétition, programmé à 21 h. La demi-finale aura lieu samedi à Katowice, en Pologne (oui, le bilan carbone, tout ça…).

Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent !!! Cette année en Ligue des nations, la France a tapé deux fois l’Italie sur le même score (3-0). Il s’agirait que ça continue.

17h15 : Plus qu'un quart d’heure à patienter