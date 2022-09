France-Hongrie EN DIRECT : Les Bleus n'arrivent pas à se détacher

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

ALLEZ MI-TEMPS. Les Bleus se dirigeaient vers un cavalier seul avant de s'embrouiller un peu tout seul à force de balles perdues et d'imprécisions sur les switchs défensifs....42-39, c'est pas fait cette histoire

20e : On a fait 20 fois le tour du périph mais on finit par nourri Gobzilla dans la raquette. Très adroit aux lancers Roudy, faut le dire. +3 avant la dernière possession hongroise

19e : Mon dieu Rudy qui envoie une immonde briquasse à 3 points alors qu'il n'y avait pas du tout le feu au lac au chrono. 40-39, va falloir me remettre Evan sur le terrain

18e : Arf on est en train de gâcher notre bon passage sur cette dernière minute. Les Hongrois reviennent à -3 l'air de pas y toucher, profitons du turnover de Vincent Collet.

17e : Michael Hopkins c'est né à Budapest vous croyez ? Simple curiosité. Allez viens Joël nous aussi on fait pareil osef

16e : Donc les mecs shootent à 60% à trois points et on trouve ça tout à fait normal ? Vincent pousse une gueulante ou je m'en charge moi-même. Merci TLC pour les travaux en attaque. 38-31, c'est mieux

15e : ALLEZ NOUS ICI ON FAIT TOMBER DEPUIS LE PARKING TLC qui se met au diapason avec deux actions positives de rang, on fait bien bouger la balle depuis quelques possessions, et on reprend un peu d'air. +6 avec Roudy qui revient pour massacrer les intérieurs adverses

13e : La passe entre les jambes de Thomas Heurtel elle est pour les highlights de demain matin. Mais derrière on prend encore la foudre à 3 points; 29-28, on part pour bien galérer les amigos

12e : Allez on s'arrache en défense c'est ça qu'on veut voir. Comme un panier d'Okobo qui tarde à venir. ON parle d'un des meilleurs marqueurs de la dernière saison d'Euroligue qui doit peser plus que ça offensivement.

11e : Sinon on va défendre sur Hanga où on prend des photos ??? Déjà 12 points pour le joueur du Real qui nous fait très mal. Heureusement que M'Baye se réveille un peu après un premier tour pour le moment fantomatique. Deux flèches de rang. 27-23

10e: : OUI MON MOUSS La balle à l'intérieur, la vie n'est pas ailleurs. Fall pose son popotin dans la raquette et envoie valser le pauvre défenseur hongrois qui s'est sacrifié. Dommage de faire faute sur la possesion suivante avec 4 secondes à jouer. 21-17 à la fin du premier quart

8e : Sixième balle perdue c'est la foire à tout là va falloir se reprendre les Bleus, d'autant que le petit Honga, la star adverse, commence à retrouver le modjo. 19-16, je crois qu'on vient de prendre un 11-0 dans la tronche.

7e : Une pincée de balles perdues un peu négligentes là depuis que Collet a lancé son deuxième cinq; Il y en a un ou deux qui ne vont pas tarder à tâter le banc de nouveau à ce rythme. A Fall et Okobo de me faire mentir

5e : POPOPOP ON FAIT CE QU'ON VEUT. Yabusele qui vient martyriser le cercle un numéro vert svp. Notre paire d'intérieur fait un chantier pas possible, encore une heure et ils auront réparé notre dame

4e : OH LA PASSE DANS LE TRAFIC Quelle offrande de l'ours Gerson pour Rudy dans la raquette, derrière rien à faire, nos nombreuses interceptions défensives permettent de cresuer un premer écart. +_, j'aime ce que je vois

3e : Pas une énorme adresse côté tricolore mais on est des chiens en défense avec Albicy et Tarpey en chefs de meute. 8-2

2e : MAIS OUI RUDY AU POST UP. Enfin le pivot français arrive à enfoncer qqun dans cet Euro dos au panier. Avec le lancer qui va bien en prime. 6-0, on commence mieux que d'habitude

1e : GOOOOOOOOOOOO LES BLEUS

20h28 : Comment ça c'est pas Georges Eddy aux commentaires ??? J'ai pas signé pour moi ça monsieur Bolloré, faites qqe chose

20h20 : Yo les minutos, on finit le repas tranquillou et on se pose devant Canal. Sachez que j’ai un peu suivi les autres matchs de la journée et qu’on a vibré comme des cochons. L’Allemagne s’en est sortie après deux prolongations contre la Lituanie, qui est presque éliminée (grosse surprise de ce premier tour), et surtout la Slovénie a dégoupillé contre la Bosnie, ce qui veut dire que les Bleus peuvent revenir à hauteur des deux équipes en cas de victoire ce soir. Faut pas déconner les gars