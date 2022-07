Kawasaki Frontale - PSG EN DIRECT : Paris se teste au Japon... Suivez le match en live

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

14e : Ca chauffe dans la surface japonaise! Mbappé décale Messi qui décale Hakimi, dont la frappe est détournée en corner. Là encore, ça ne donne rien.

13e : Ca ne donne rien. Un peu mou pour le moment, tout ça. Le climat est chaud et lourd, ça a son importance.

12e : Combinaison entre Mendes, Messi et Mbappé. Corner pour le PSG.

11e : Gueye c'est pas trop ça. Niveau Galatasaray, je dirais.

9e : La frappe puissante de Neymar! C'est repoussé par le gardien adverse. Première occasion digne de ce nom pour le PSG.

8e : Bonne sortie de Donnarumma hors de sa surface, il fallait oser, l'Italien l'a fait.

6e : Suffisait de l'ouvrir pour que le Portugais offre un cadeau à l'attaque de Kawasaki. Heureusement Kimpembe se montre très autoritaire et sort un tacle de patron.

5e : En tant que portista de naissance, je connais Vitinha comme ma poche, mais j'espère que vous avez pas eu besoin de plus de 5 minutes pour comprendre que c'est un petit crackito.

3e : Mais pourquoi ni Messi, ni Neymar ne font la passe à Hakimi? Ca me rend fou, on repart sur les mêmes bases que l'année dernière côté PSG. Y avait une situation de contre avec un placement parfait du Marocain sur sa droite, mais non, l'Argentin et le Brésilien s'obstinent dans l'axe.

2e : Gros pressing de l'équipe japonaise, Ramos ne panique pas et obtient une sortie de but. A noter que la pelouse à l'air cool et qu'on part sur un stade avec piste d'athlétisme, ce qui est pas ouf pour la réalisation mais j'aime bien. Ca me rend nostalgique des vieux stades.

1ère : C'est partiiiiiiiiiiiiiii!!!

12h25 : Stade plein à craquer, ça excuse presque le bilan carbone exécrable de cette tournée estivale du PSG (non).

12h20 : Plus que dix minutes avant le coup d'envoi! La compo du PSG Vitinha est bien titulaire !

📜 Le 𝐨𝐧𝐳𝐞 de départ pour la rencontre face au @frontale_staff. 🔴🔵#PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/ZgZn56BWxr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 20, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.