Mercato EN DIRECT : Ander Herrera tout près d’un retour au bercail, Wesley Fofana sanctionné par Leicester… Vivez le live avec nous

8h50 : Lucien Favre serait très irrité

Et ce n'est pas à cause du sable azuréen dans le maillot de bain. Selon RMC Sport, l’entraîneur suisse, de retour sur le banc niçois, s’énerve de ne pas voir arriver de nouvelles recrues qu’il juge indispensables aux postes de latéral gauche, d'ailiers et d'attaquant de pointe. Favre serait également marri de constater qu'Iain Moody, le nouveau conseiller sportif pioché par Ineos, est beaucoup plus écouté que lui, notamment sur le dossier Aaron Ramsay, débarqué alors que le technicien n’é’ait pas demandeur. Bonne ambiance dans la baie des Anges.