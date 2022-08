Le verdict est tombé comme un couperet. Jeudi, le Parquet russe a requis neuf ans et demi de prison contre la star américaine du basket Brittney Griner, détenue en Russie pour des accusations de trafic de cannabis, en pleines tensions entre Moscou et Washington.

« Je demande que Griner soit reconnue coupable et condamnée à neuf ans et demi de prison dans une colonie [pénitentiaire] à régime classique », et à un million de roubles d’amende (16.000 euros), a déclaré le procureur Nikolaï Vlassenko, selon une journaliste de l’AFP présente à l’audience au tribunal de Khimki, près de Moscou. Il s’agit quasiment de la réquisition maximale possible pour ce crime, fixée à 10 ans de prison.

Washington négocie un échange de prisonniers avec Moscou

La double championne olympique a plaidé coupable tout en affirmant avoir apporté cette substance en Russie par inadvertance et réfutant tout trafic de stupéfiants. Jeudi, le procureur a, lui, assuré qu’elle avait sciemment essayé de « cacher » aux douaniers de l’aéroport ce liquide à base de cannabis.

Si ce verdict n’a rien de surprenant dans le contexte géopolitique actuel avec la guerre en Ukraine et les tensions sans cesse croissantes entre Washington et Moscou, des pourparlers ont lieu depuis plusieurs jours maintenant au sujet d'un possible échange de prisonniers dont la joueuse pourrait faire partie.