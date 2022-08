Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

48e : Pendant ce temps, Messi envoie un coup franc très bien placé dans le mur

47e : Clermont, l'équipe est pas ouf, le stade ressemble à rien et est carrément mort... Je veux pas être désobligeant, mais en quoi ont-ils leur place en L1 ?

46e : Gros craquage côté parcage parisien

45e : C'est reparti, les Parisiens ont déjà le ballon

22h02 : Un replay du match de cet aprèm par là : Monaco est lui aussi parfaitement entré dans son championnat RC Strasbourg - AS Monaco Ligue 1 Uber Eats EN DIRECT : suivez le match avec nous https://t.co/wJ7xSPyJBx — 20 Minutes (@20Minutes) August 6, 2022

21h49 : « C'est pas une question de talent », explique Gonalons à la mi-temps. Il ventile plus je pense pour être aussi peu lucide Au gonalons c'est pied paquet impressionnant pas un bon contrôle pas une bonne passe #CF63PSG — Olympien 🤍💙 (@Vivekostas) August 6, 2022



45e : MI-TEMPS ! C'est à sens unique, la seule question est sur l'addition finale

45e : Messi sur une passe fantastique de Neymar... et Diaw sauve encore une fois

43e : Galette se régale sur le banc on imagine. A ce rythme, dans 15 jours y'a plus de question sur sa légitimité à prendre ce poste

41e : On est à des années-lumière du Troyes-PSG en ouverture la saison dernière. Les Troyens avaient longtemps bousculé des Parisiens apathiques. Là, les Clermontois sont bien trop gentils, et les hommes de Galtier bien plus concernés

40e : Sérieusement, ils sont trois Parisiens seuls devant Diaw pour reprendre le coup franc de Neymar... Ils étaient à deux doigts de faire un shi-fu-mi pour savoir qui allait marquer

39e : ET LE TROISIEME POUR MARQUINHOS 🚨 Véritable festival du PSG qui mène déjà 3-0 à la 38ème minute grâce à Marquinhos ⚽️#CLEPSG pic.twitter.com/5BcJCwlyf4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 6, 2022



36e : Diaw, il est chaud. Il va pouvoir tweeter quelques videos de ses parades ce soir. Encore une sur Nuno Mendes cette fois

32e : Neymar, on a l’impression que c’est plus le même joueur. Assez dingue d’être aussi cyclothymique dans son implication quand on voit le talent qu’il a quand il joue. Bon, mettre la misère à Clermont, c’est pas non plus là qu’on l’attend le plus on avoue

29e : Ramos qui met la tête, on était à deux doigts du 3-0. Va falloir défendre à Clermont parce que déjà que l'écart de talent est grand, si en plus y'a zéro marquage...

26e : Ce but est d'une facilité : Neymar, pour Messi et Hakimi à la conclusion. Impressionnant.

25e : OLALALA LA LECONNNN !!! QUEL CONTRE !!! CA FAIT DEUX 🚨 Deuxième but pour le PSG !!! Il est l'oeuvre d'Achraf Hakimi ⚽️#CLEPSG pic.twitter.com/vsF1BPxVCx — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 6, 2022



22e : Clermont ne se démonte pas et tente de revenir, mais sans se montrer vraiment dangereux pour l'instant

21e : Nouvelle frappe de Gonalons à environ 8m de la cage.

20e : On a un souci d'affichage, vous aurez le score à l'ancienne

16e : Ouuuuh l'occasion pour Vitinha sur un mauvais renvoi de la défense... Diaw n'avait pas bougé mais le ballon passe du mauvais côté du poteau

11e : Bon coup franc pour Clermont, avec le jaune en prime pour Vitinha. Gonalons balance un peu n'importe où, sans aucun danger.

8e : Un centre de la gauche, une déviation subtile de Messi, Neymar qui assure de l'entrée de la surface. Simple, basique, efficace.

8e : ET PARIS DEJA DEVANT GRACE A NEYMAR 🚨OUVERTURE du score pour le PSG et il est signé Neymar ⚽️#CLEPSG pic.twitter.com/L3AmVQsUyu — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 6, 2022



6e : Et la première grosse occasion pour Neymar qui a plongé premier poteau sur un centre en retrait d'Hakimi. Seidu sauve Clermont en détournant en corner

2e : Clermont sans complexe pour cette entame, avec une première tentative de la tête d'Andric, qui a la lourde charge de faire oublier Bayo en pointe

1e : C'est Paris qui a engagé, dans son maillot gris

1e : ET GOOOOO !!!!

20h57 : Belle ambiance dans ce petit stade. Y'a un côté coupe de France quand même. Montpied, on est loin des stades modernes...

20h54 : L'an dernier, Clermont avait pris un 4-0 à domicile avant d'encaisser un 6-1 au Parc. Autant dire que ce n'est pas l'équipe qui réussit le mieux aux hommes de Pascal Gastien...

20h50 : Côté Clermont, ça donne ça. Gonalons a rallié la préfecture du Puy de Dôme. Belle carrière depuis que le capitaine de l'OL a quitté son club formateur (non)

20h47 : En l'absence de Kyky, c'est exactement la même équipe que la semaine dernière.

20h46 : On attaque avec le 11 du champion sortant Le premier onze parisien de la saison en #Ligue1 👊#𝗖𝗙𝟲𝟯𝗣𝗦𝗚 pic.twitter.com/hvg6uWFGpD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 6, 2022

20h45 : On est de retour pour l'affiche de ce premier samedi made in Ligain. Le PSG ouvre à Clermont, et finalement on a tous une certaine hâte de voir à quoi ça va ressembler une semaine après avoir déplumé les Canaris lors du Trophée des champions

20h44 : Saaaaluuuuut les Minutas et Minutos !!!