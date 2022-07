Tour de France 2022 EN DIRECT : Les sprinteurs veulent leur part du gâteau sous la canicule... Suivez la 15e étape avec nous

😉 @Tomashuuns playing the "Let's see how many bottles can fit in this jersey" game. 😉 @Tomashuuns testant les capacités de stockage de son maillot. #TDF2022 pic.twitter.com/jQYx4yZEm4

117 km : 117 km : On va faire un point direct sur la course, qui ne va pas être passionnante (mais qu'on va rendre inoubliable, on va essayer) : deux échappées en tête Nils Politt et Mikkel Honoré, qui ont à peine plus de deux minutes d'avance sur le peloton, où figure Wout Van Aert, qui s'était pourtant lancé dans l'échappée avant de se relever.

: En attendant de lancer le live, deux mauvaises nouvelles : Magnus Cort Nielsen, grand animateur de ce Tour, et Simon Clarke, vainqueur de l'étape des pavés, quittent le Tour à cause du Covid-19. Ce sont les deuxièmes et troisièmes non partants, après l'abandon de Roglic.