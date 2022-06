Mercato EN DIRECT : Galtier toujours bloqué sur la route du PSG, Pochettino veut des primes du futur… Suivez la journée de mardi avec nous

Allez, après mûre réflexion, on s’est dit que c’était le bon moment pour le lancer. Qui ça ? Le direct mercato bien sûr ! Les clubs ont déjà commencé leur marché (ouvert en France depuis le 10 juin), mais ça va s’accélérer dans les prochains jours et prochaines semaines jusqu’au feu d’artifice du 1er septembre.

A 23 h ce jour-là, la LFP ramassera les copies, et gare aux retardataires. Bien entendu, on regardera au-delà de nos frontières pour voir ce qui s’y passe. Mais on se dit qu’avec le PSG, l’OL et l’OM, entre autres, on ne va déjà pas s’ennuyer.

>> Pour suivre l’actualité forcément trépidante de ce mardi, vous êtes au bon endroit