Elle est de retour, et on n’y croyait plus vraiment. Tant mieux. Car le tennis a toujours besoin de Serena Williams (40 ans). L’Americaine, qui disputera à Wimbledon son premier tournoi en simple depuis bientôt un an, est revenue sur cette période d’inactivité qui sonnait comme une pré-retraite. Mais elle le jure, il ne s’agissait là que de repos.

« Je n’ai pas pris ma retraite. J’avais besoin de me soigner physiquement et mentalement, je n’avais pas de projets, c’est juste que je ne savais pas quand j’allais faire mon retour et dans quel état je reviendrais », a expliqué la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem.

Serena Williams est désormais classée 1204e mondiale et ira à Wimbledon grâce à une wild card.