Leinster – La Rochelle Rugby EN DIRECT : Les Rochelais dominent mais font trop d’erreurs bêtes… Suivez la rencontre avec nous

Salut à toutes et à tous et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette finale de Coupe d'Europe de Rugby entre etauLes Rochelais, loin d'être favoris, doivent conjurer le sort pour ne pas perdre une quatrième finale de suite. Les buteurs seront ils enfin à la hauteur de l'évenement ? Les hommes de Ronan O'Gara devront faire sans leurs All Blacks ­Tawera Kerr-Barlow et Victor Vito, mais ils pourront compter sur leur colosse australien, Will Skelton, qui sera bien là. Les Irlandais seront, eux, quasiment au complet. Seul Jordan Larmour n'est pas présent sur la feuille de match.

>> Rendez-vous aux alentours de 17h30 pour suivre cette finale de Coupe d'Europe sous le soleil marseillais