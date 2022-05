Roland-Garros EN DIRECT : Cinq Français visent le 2e tour... Suivez la journée de jeudi avec nous...

ROLAND-GARROS EST BLEU -BLANC- ROUGE ! Le contingent tricolore est déjà sûr de faire mieux qu’en 2021 avec la qualification de Diane Parry pour le 3e tour. Mais on en veut encore plus, alors on compte sur Caroline Garcia, Léolia Jeanjean, Gilles Simon, Hugo Gaston et Alizé Cornet (en night session face à l’ancienne lauréate Jelena Ostapenko) pour nous faire vibrer.

Sans oublier la paire Gasquet-Tsonga en double, en guise de dernier match sur le court n°10. Un menu agrémenté d’une dose de Stefanos Tsitsipas, de Daniil Medvedev, d’Iga Swtaiek, de Paula Badosa et de Casper Ruud. Whats else ?

» Prenez votre petit déj' tranquillement, on se retrouve à 11 heures !