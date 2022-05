On ne veut surtout pas survendre la marchandise. Mais on devrait encore se régaler ce mercredi à Roland-Garros, avec un apéritif et un dessert tricolores : Elsa Jacquemot et Grégoire Barrère seront sur le pont dès 11 h, alors que Corentin Moutet officiera en session de nuit face au maître de maison, Rafael Nadal.

Entre les deux, que du bonheur et des mets très appétissants, d’Alexander Zverev à Novak Djokovic en passant par Carlos Alcaraz. Sans oublier nos deux autres Français du jour : Richard Gasquet et Diane Parry. Allez, on prend le pari : il y aura bien du coq au menu du 3e tour, à la différence du vilain cru 2021.

» Début des réjouissances vers 11 h. Bon appétit !