80e : La transformation est manquée (décidément), et la fin du match sifflée dans la foulée !!! La Rochelle s'impose 20-13 !!! LA ROCHELLE VERRA MARSEILLE !!!!!!!!!

80e : WEST INSCRIT L'ESSAI QUI SCELLE LA QUALIF DE LA ROCHELLE EN BOUT DE LIGNE !!!!!

78e : Tic tac, tic tac...

77e : Popelin trouve la touche près de l'en-but du Racing, on va essayer de faire tourner le chrono. Et si on peut marquer un petit essai côté rochelais, on ne va pas s'en priver.

75e : "Oh que c'est moche", vient de nous lâcher Matthieu Lartot sur France 2. Déjà 27 pénalités dans ce match, c'est pas hyper sexy

74e : Encore une perte de balle francilienne alors qu'on était revenu dans le camp rochelais, ça commence à faire beaucoup, et ça peut se payer cher...

72e : Camille Chat donne le ballon (et non pas sa langue) à l'adversaire. Mais pourquoi ?

70e : DIX MINUTES, MESDAMES ET MESSIEURS, DIX MINUTES !!!!

68e : Pierre Popelin a l'occasion de donner 5 points d'avance à La Rochelle au pied, mais ça manque clairement de puissance. Une portion d'épinards en plus demain à la cantine.

66e : Les joueurs du Racing butent sur la ligne rochelaise, Teddy Thomas un peu trop gourmand car il aurait pu décaler sur la gauche et offrir l'essai à Juan Imhoff...

64e : Teddy Thomas s'échappe le long de la ligne de touche, mais la passe de Tanga était en avant. On revient à une pénalité, et Finn Russell botte en touche pour mettre la pression sur l'en-but rochelais !

63e : Tout le monde revient côté Racing, les chronos des cartons jaunes se sont écoulés en totalité. Belle gestion de cette période d'infériorité numérique.

62e : Les Rochelais sont une nouvelle fois pénalisés, et Le Garrec rate encore la cible. Pas aidé par le vent visiblement.

60e : Premier échec de l'après-midi pour Le Garrec, qui envoie sa pénalité juste à côté des perches. Le Racing reste à deux points de son adversaire.

57e : Victor Vito accélère et gagne des mètres, mais La Rochelle perd le ballon sur une mauvaise passe... Une belle occase de manquée.

54e : Les dix prochains minutes vont être cruciales pour le Racing. Mission : faire le dos rond et limiter la casse le plus possible pendant que l'infériorité numérique est en cours. Chaud chaud chaud...

53e : ESSAI DE PENALITE ET CARTON JAUNE POUR GOMES SA !!! C'EST LA DOUBLE PEINE POUR LE RACING, QUI SE RETROUVE A 13 CONTRE 15 !!!! Comme le score d'ailleurs : désormais 15-13 pour La Rochelle !!!!

53e : On sollicite l'arbitre vidéo pour un potentiel essai rochelais...

52e : Carton jaune pour Camille Chat, sanctionné pour une faute au sol. Les Racingmen vont évoluer en infériorité numérique pendant dix minutes, peut-être un tournant ?

51e : Le Garrec poursuit son sans faute au pied en transformant une pénalité, le Racing mène 13-8 grâce à NLG !!!

48e : Que calor, amigos...

46e : Je n'aimerais pas être le psy de West, il y a du boulot mentalement...

45e : West, encore et toujours à l'ouest... Le buteur rochelais se manque encore face aux perches en envoyant le ballon sur le poteau...

42e : Mamma mia, le sang froid de Leyds pour esquiver la fusée Teddy Thomas...

41e : ON Y RETOURNE !!!!!

Première période telle qu'on l'attendait : ça bataille férocement, et c'est très serré. Allez boire un verre d'eau, car ça va reprendre très vite, et aussi fort.

40e : Et West foire totalement la transformation... Le Racing garde un léger avantage, tout le monde rentre aux vestiaires sur le score de 10-8 !!!!

40e : LES ROCHELAIS TROUVENT LA FAILLE PAR GREG ALLDRITT !!!!

39e : Grosse pression sur l'en-but francilien avant la pause, ça craque ou pas ?

37e : Interception salvatrice de Tanga alors que les Rochelais arrivaient lancés dans les 10 derniers mètres. Tanga sûr.

36e : Ouch, Diallo tente de plaquer Atonio et se cogne la tête contre le genou de son adversaire... Il sort logiquement pour le protocole commotion.

35e : Le Stade Rochelais gâche une bonne munition en perdant le ballon sur un lancer en touche. Dommage.

32e : Ihaia West inscrit les premiers points de La Rochelle en transformant une pénalité, 10-3 pour le Racing !

31e : Pour le moment, c'est la Picquette pour La Rochelle... Rémi Picquette, vous l'avez ?

28e : Le Garrec transforme l'essai et porte le score à 10-0 !!!!

25e : L'arbitre a vu sa vie défiler en voyant Gaël Fickou courir vers lui, mais tout le monde s'en sort indemne. Ouf.

23e : Propre, très propre coup de pied de Le Garrec pour donner de l'air au Racing et remettre le jeu dans le camp des Maritimes.

21e : L'essai de Rhune est refusé après appel à l'arbitre vidéo, qui estime que le Rochelais a récupéré le ballon de manière illicite. Le score en reste à 3-0 pour le Racing.

21e : ET LE PREMIER ESSAI DE LA PARTIE, POUR LA ROCHELLE !!!

19e : L'action se passe plutôt dans le camp rochelais pour le moment, mais le Racing peine à se créer des situations pour aplatir.

17e : Et un ballon gratté à cinq mètres de leur ligne par les Rochelais maintenant. Les Maritimes ont sorti les rames, et elles sont très longues.

15e : Et un deuxième ballon gratté en touche par les Rochelais, deux !

14e : Et un ballon gratté en touche par les Rochelais, un !

13e : N’en déplaise aux mauvaises langues, il faut chaud à Lens : 28 degrés au thermomètre, donc on vous laisse imaginer ce que ça donne quand vous courez en plein cagnard. Bon courage, messieurs, il reste 65 minutes à jouer.

12e : West se rate face aux perches, ça pourrait coûter très cher à l'heure de faire les comptes...

9e : Aïe aïe aïe !!! Superbe coup de pied de West, mais un poil trop long pour son coéquipier. C'était bien joué.

7e : à toi, à moi, on se renvoit la baballe au pied d'un côté puis de l'autre.

5e : Les Rochelais dans une première phase de conservation, mais le ballon est perdu par Vito.

3e : Le Garrec ne tremble pas face aux perches pour ouvrir le score, le Racing mène 3-0 !

2e : En-avant rochelais, le Racing en profite pour récupérer le ballon et obtenir une excellentissime touche sur la ligne des 5 mètres !

1ère : C'EST PARTIIIIIIII !!!!!!!!!!!!

Coup d'envoi donné par l'immense, la légende, le monstre sacré, Monsieur Dan Carter, champion de France avec le Racing en 2016. Presque aussi élégant avec une veste qu'avec un maillot.

Imprévu de taille chez les Racingmen : Spring et Nyakane se sont blessés et ne peuvent donc pas tenir leur place. Ils sont remplacés par Dupichot et Colombe dans le XV.

Le Racing et le Stade Rochelais sont tous les deux invaincus cette saison en Champions Cup, une performance assez solide pour être soulignée. Mais à la fin, il n'en restera qu'un...

Assortis à Bollaert Delelis !

Les Racingmen joueront avec leur maillot extérieur rouge, couleur historique des tenues du Racing Club de France.

Hasard du destin, les deux équipes avaient déjà croisé le fer dans le Nord pour une demi-finale l'an passé. C'était à Lille, en Top 14, and the winner was... La Rochelle, sur le score de 19-6.

Puisque vous êtes des petits futés, il ne vous aura pas échappé que le Racing n'est pas vraiment à domicile à Lens (sauf si on prend une marge d'erreur de 200 kilomètres). Et si les Franciliens ont été forcés de s'exiler, c'est bel et bien parce que la Sexion d'Assaut donne deux concerts à La Défense Arena ce week-end, un hier et un autre aujourd'hui. Où est-ce que le spectacle sera le plus palpitant ? Maître Le Garrec jouera-t-il plus juste que Maître Gims ? Ronan O'Gara ressentira-t-il comme une envie de s'isoler ? On se donne rendez-vous vers 15h30 pour monter en pression avant le coup d'envoi à 16 heures !

@Danypriso, @BourgaritP et @a_wingi formeront de nouveau la première ligne qui ira défier le @racing92, dimanche à Bollaert !



Découvrez la compo

Côté Stade rochelais, on doit se passer de Will Skelton et Brice Dulin, mais Jonathan Danty fait son retour. Et les Maritimes ont eux aussi un double V en la personne de Victor Vito, double champion du monde avec les Blacks, excusez du peu.

𝐃𝐞𝐦𝐢-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 à Bollaert Delelis 🏆



Avec @randstad_france découvrez les 23 Racingmen qui tenteront de décrocher une finale face au @staderochelais ⛵️



Vos billets pour soutenir les Racingmen 🎟️

Pas de Henry Chavancy chez les Racingmen, mais le double V, Virimi Vakatawa. Monsieur "33 essais en Coupe d'Europe" Juan Imhoff est évidemment présent dans le XV bleu et blanc, mené par le capitaine Gaël Fickou.