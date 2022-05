Victime d’une lourde chute lors de Liège-Bastogne-Liège le 24 avril, Julian Alaphilippe a publié un message rassurant ce samedi sur ses réseaux sociaux. Le leader de la formation Alpha Vinyl-Quick Step avait dû être hospitalisé pour que soient pris en charge sa fracture de l’omoplate, ses deux côtés cassés et son pneumothorax.

« Ma récupération se passe bien et les douleurs sont moins fortes, écrit le Montluçonnais. Je respire beaucoup mieux et tout va dans le bon sens. J’espère que d’ici peu cette grosse chute ne sera plus qu’un mauvais souvenir. »

« Je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien qui m’ont beaucoup touché durant ces 10 derniers jours, et toutes les personnes impliquées évidemment. Les prochains examens décideront de la suite de ma saison. Déjà motivé pour la suite et hâte de vous retrouver. Pour l’heure, je profite le plus possible de ma petite famille », ajoute-t-il.