C’est l’une des grandes questions de la saison aux Girondins de Bordeaux. Les résultats catastrophiques des derniers mois sont-ils dus à un problème collectif ou à un problème individuel avec des joueurs tout simplement pas au niveau de la Ligue 1 ? La réponse est sûrement entre les deux même si on commence forcément au fil des semaines d’entraînement sans amélioration et avec en plus un changement de coach (Petkovic par Guion) vers la seconde explication.

Dans cette logique, les très nombreuses recrues de la nouvelle direction apparaissent en première ligne puisqu’elles ont suscité un fort espoir à leur arrivée. De Fransergio à Elis en passant par Guilavogui, il est l’heure de faire un petit bilan à quatre journées de la fin de la saison et alors que les Girondins filent vers la Ligue 2 avant de recevoir ce dimanche (17h) l’OGC Nice. Pour ça, trois anciens joueurs du club (Grenet, Diabaté et Laslandes) nous ont donné leur avis et leurs petites notes sur chacune des 14 recrues.

Les défenseurs par François Grenet

Mangas : « C’est bien sûr insuffisant et trop juste. Sa saison est très irrégulière avec des problèmes de placements et un comportement trop laxiste pour un défenseur. Gros manque de rigueur mais est-ce qu’il joue vraiment à son poste sur le côté ? En revanche, il montre un bon état d’esprit jusqu’au bout. » 4/10

Mensah : « Lui, je pense que c’est bien son poste arrière gauche. Il est plus tonique et c’est indispensable à ce poste. Malheureusement, il a de grosses carences dans le placement et un manque d’expérience. Ses erreurs individuelles ont aussi coûté cher. Il est en deçà de son potentiel mais je le trouve intéressant. » 4.5/10

Pembélé : « Alors oui il y a l’indulgence de la jeunesse avec ce genre de joueur mais pour moi, ce n’est tout simplement pas un défenseur ou en tout cas, il ne l’a pas montré cette saison. C’est la caricature du piston, c’est-à-dire qu’il pense plus au dépassement de fonction qu’à bien défendre. Aujourd’hui, il n’a pas le niveau de la L1. Il est aussi souvent juste physiquement, c’est peut-être pour ça qu’il jouait défenseur central avant… » 3/10

Bordeaux a encaissé 84 buts en Ligue 1 cette saison, c'est d'ores et déjà le plus haut total pour une équipe sur un même exercice ces 40 dernières années.

Gregersen : « Déjà, comme Ahmedhozic, il a une vraie attitude de défenseur dans le un contre un, j’aime ça. Il met de l’engagement. Après il est plus lent et moins tonique que son jeune coéquipier. Il a des défaillances dans le placement et je pense qu’il ne communique pas assez avec les autres. Il doit progresser tactiquement et dans la qualité de ses transmissions. » 5/10

Ahmedhozic : « C’est la belle surprise. Il n’y a pas grand-chose à lui reprocher. C’est un gamin avec beaucoup de tempérament, on sent qu’il haït la défaite. Il a quelques excès d’engagement mais c’est mieux ça que le contraire. Beau potentiel technique. » 5.5/10

Marcelo : « C’était un peu un pari. Malheureusement, il était déjà sur la fin à Lyon et on sent que c’est compliqué d’un point de vue physique. Il est aspiré par le bas comme d’autres dans cette équipe alors qu’il devrait tirer tout le monde vers le haut. » 3.5/10

Les milieux de terrain par Lassina Diabaté

Fransergio : « Il y a un problème de niveau avec lui. Il ne récupère pas de ballons et il n’est pas bon non plus dans la relance, les deux principales fonctions de son poste. C’est un joueur complètement surcoté sur ce qu’on a vu de lui pour le moment. Il n’apporte pas du tout ce pour quoi il a été recruté. Grosse déception. » 3/10

Onana : « Il vit une saison en dents de scie. Il montre de l’envie et de la volonté mais il est inconstant. On s’interroge aussi sur son niveau physique. » 4.5/10











Ignatenko : « Pas facile de le juger car il n’est pas là depuis très longtemps et il n’a pas joué tout de suite. Il montre beaucoup d’envie et il a une bonne fluidité technique. Après je ne peux pas lui mettre la moyenne comme aux autres étant donné la saison catastrophique du club. » 4.5/10

Guilavogui : « C’est la vraie déception pour l’instant, il n’y a pas d’autre mot. Pour le coup, il patauge complètement dans cette équipe. Il est au final à l’image de l’équipe. On attend surtout beaucoup mieux d’un tel joueur avec une telle carrière. » 4/10

Les attaquants par Lilian Laslandes

Elis : « C’est une très bonne recrue. Il a montré beaucoup d’envie et c’est un mec qui gratte tout ce qu’il peut sur un terrain. Il est l’un des meilleurs buteurs de l’équipe et il le mérite. Son absence fait mal sur cette fin de saison. » 7.5/10

Niang : « Malgré ses dernières bonnes prestations, sa saison n’est pas assez consistante. On attendait plus d’un joueur comme lui. Après est-ce qu’il a toujours été bien utilisé et pas sous utilisé ? » 5/10

Dilrosun : « C’est peu comme Niang, ça va mieux mais ça reste trop faible sur toute une saison. Il a de vraies qualités mais est-ce qu’il l’a montré tous les jours à l’entraînement ? Je ne sais pas. Je n’y suis pas. On voit qu’il est bien plus à l’aise dans l’axe et pendant longtemps, il a joué sur un côté. » 5/10