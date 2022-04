Place à l’épisode numéro 29 de la saison 3 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Ce mardi 26 avril, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur le match complètement fou du FCN contre Bordeaux (5-3). Que retenir de ce match : la capacité de réaction des Jaune et Vert ? La première mi-temps catastrophique ? La défense en difficulté ? L’attaque de feu ? On vous a d’ailleurs posé la question sur les réseaux sociaux, via le compte twitter @PodcastNantes.

Dans la deuxième partie de l’émission, nos spécialistes évoquent le sujet qui est dans toutes les têtes depuis des semaines : la finale de la Coupe de France. Gestion de l’effectif, blessures de Chirivella et Pallois, cartons jaunes… Où en sont les Nantais ? Qu’attendre du dernier match à Lens avant le 7 mai ?

Enfin, dans la dernière partie de Sans contrôle, on fait un grand focus sur l’interview donnée par Waldemar Kita à nos confrères de RMC. Le président du FC Nantes, rare dans les médias, a évoqué beaucoup de sujets, que ce soit sa relation avec ses entraîneurs, la vente possible du club, le projet du Collectif nantais, la gestion du cas Kolo Muani, le budget pour la saison prochaine… Il y a beaucoup de choses à commenter et à préciser.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, et parfois des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).