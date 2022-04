FC Nantes - Bordeaux EN DIRECT : Les Girondins en mode survie face à un FCN décomplexé, suivez le match en live

Booonnnnjour à toutes et à tous ! Je suis content de vous retrouver ce dimanche, en direct de la Beaujoire, pour vous faire vivre le derby tant attendu entre deux ennemis : le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. Les joueurs de David Guion sont toujours dans la zone rouge, à la 19e place du classement de Ligue 1. La course au maintien devient plus qu’urgente pour des Bordelais dans le dur. Quant aux Canaris, ils occupent la 10e place et cherchent à maintenir une bonne dynamique avant leur finale de Coupe de France face à l’OGC Nice, le 7 mai prochain.

Je vous donne rendez-vous dès 14h30 pour l’avant-match !