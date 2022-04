Yo les footix ! Prêts pour une belle petite soirée de Ligue 1 ? L’épilogue de la saison approche et les différents enjeux semblent se dessiner aux deux extrémités du tableau. Tout en haut, Paris peut décrocher un dixième titre ce soir. Tout en bas, Metz peut pleurer avec ses yeux. Et entre les deux, il y a Monaco, qui n’a pas encore dit adieu à une place en Ligue des champions l’année prochaine, et l’AS Saint-Etienne, qui s’épargnerait bien un inconfortable barrage. Les deux équipes s’affrontent ce soir à Sainté dans une affiche qui promet donc d’être intéressante. De là à dire qu’il y aura du spectacle, ne déconnons pas : il y a Pascal Dupraz d’un côté.

