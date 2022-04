Décidément, le FC Sète ne se refuse rien. Après l’arrivée de Vitorino Hilton en février dernier, le club héraultais, qui évolue en National, a annoncé jeudi soir qu’il avait recruté… Rolland Courbis. Il a signé jusqu’à la fin de la saison.





L’ancien coach des Girondins de Bordeaux, de l’OM ou de Montpellier et consultant sur RMC devrait apporter « son expérience à l’équipe première aux côtés de Nicolas Guibal », l’entraîneur depuis l’été 2018, a indiqué le FC Sète, sur les réseaux sociaux.

Le premier défi de Rolland Courbis sur l’Île singulière, ce sera sans doute le maintien : le FC Sète est actuellement 14e de National, avec seulement deux points d’avance sur le premier relégable, Chambly. Ce vendredi, à l’occasion de la 31e journée du championnat, le club sétois, au passé glorieux (deux titres de champion de France en 1934 et 1939 et deux coupes de France en 1930 et 1934), recevra Orléans.