Bordeaux-ASSE : Les Girondins toujours devant à la mi-temps mais les Verts ont réagi...

Salut tout le monde !!!

Ça va ??? Pas trop stressé ??? Eh oui, on s’apprête à vivre un match plus que capital dans la course au maintien entre les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne ce mercredi au Matmut Atlantique. Les Marine et Blanc, 19e, ont particulièrement la pression avec, avant cette rencontre, quatre points de retard sur les Verts, premier non relégable, à seulement six journées du gong. Ce n’est vraiment pas le jour de se louper pour les joueurs de Gérard Lopez…

Rendez-vous dès 18h30 pour l’avant-match !!!