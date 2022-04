Le déclassement progressif de l’OL en Ligue 1 ces dernières saisons ne se voit pas seulement dans les classements, mais aussi dans les rêves plus ou moins réalisables. Ainsi, le retour de Juninho a coïncidé avec l’envie de faire revenir Karim Benzema à l’horizon 2022/2023, avant que tout le monde ne se rende compte que l’attaquant madrilène reste beaucoup trop fort pour revenir en France. Alors on est passé à la piste Lacazette, en fin de contrat en juin et de ce fait objectif avoué par Vincent Ponsot lors du dernier mercato hivernal.

Piste séduisante sur le papier, tant Lacazette, auteur de 129 buts en 275 matchs avec l’OL, a laissé de doux souvenirs aux supporteurs lyonnais. Mais piste presque impossible à concrétiser si Peter Bosz ne parvient pas à qualifier son équipe pour une coupe d'Europe la saison prochaine, comme l’a expliqué le capitaine d’Arsenal au micro du CFC dimanche soir.

« Sans l’Europe, c’est plus compliqué »

D’abord optimiste – « Je n’ai jamais perdu contact avec Lyon, j’essaie de revenir une ou deux fois par an pour voir le staff médical. L’OL est venu aux informations car le club sait que je suis libre, c’est vrai » – l’ancien capitaine du club garde un long silence au moment où notre confrère lui demande s’il se voit revenir en L1 sans jouer l’Europe : « C’est un peu plus compliqué, j’ai envie de jouer l’Europe, ça fait longtemps que je n’ai pas joué la Ligue des champions aussi et ça manque. Après rien n’est impossible dans la vie mais c’est un peu plus compliqué ».

Un retour du "gang des Lyonnais" à l'OL ? 🔙@LacazetteAlex n'est pas contre... Mais la qualification européenne pèsera dans la balance 👀



🎙️ @raphaeldome pic.twitter.com/wxTzppGKZl — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour la Ligue des champions, c’est mort de chez mort, et pour ce qui est du reste, franchement, il y a du boulot pour une équipe qui ne vaut pas beaucoup mieux que sa 8e place actuelle. Mais le problème se pose aussi pour Arsenal, en passe de tout foutre en l’air après avoir pratiquement verrouillé la 4e place, synonyme de première qualification en C1 depuis des lustres. Bref, Lacazette, qui a le choix d’aller où bon lui semble, aura bien du mal à accorder sa préférence à l’un ou à l’autre au train où vont les choses.