Marseille terre d’accueil et de solidarité. Le club de football amateur, l’ASC Vivaux Sauvagère, accueille depuis cette semaine des enfants réfugiés d’Ukraine. Ils étaient 14, mercredi, à prendre part à deux entraînements de foot, pour la première fois depuis qu’ils ont quitté leur pays en guerre.

« Le langage du football est universel »

Une initiative d’Omar Keddadouche, président au grand cœur de ce club, et de Maryna Lukasheva, présidente de l’association Solidarité Ukraine, lors d’une émission spéciale sur l’Ukraine diffusée sur France Bleu Provence. « Les enfants ukrainiens sont contents, les nôtres sont contents de les accueillir. Le langage du football est universel, je ne parle ni l’ukrainien ni l’anglais mais par contre on arrive à se comprendre. C’est bien de voir nos petits jouer avec des petits Ukrainiens. C’est aussi ça le foot et Marseille », savoure Omar Keddadouche, dont le club a mis à disposition les tenues.

Une fois enfilée, difficile de différencier les petits marseillais des petits ukrainiens, tant les sourires sont partagés sur les visages. Une vraie respiration dans un quotidien loin des siens. « Ils restent toujours très isolés au niveau de la langue, de la communication et des réseaux. Ils restent souvent à suivre les infos d’Ukraine, et ne sortent pas de ce quotidien de la guerre. Donc ces activités permettent de sortir et sont une vraie bouffée d’oxygène pour eux », confie Maryna Lukasheva. Un après-midi qui s’est terminé autour d’un goûter, avec la distribution de cadeaux offerts par l’Olympique de Marseille.