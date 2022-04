Ça passe pour l'OM. Les Marseillais se sont imposés sur la pelouse bouillante du PAOK (1-0) et se qualifient pour les demies de Ligue Europa Conference au terme d’un match maîtrisé – à part au début – et dans une ambiance hostile. Dimitri Payet a marqué le seul but de la rencontre.

L’OM jouera sa place pour une finale contre le Feyenoord Rotterdam, vainqueur du Slavia à Prague 3 à 1 (6-4 au score cumulé). L’adjoint de Jorge Sampaoli, Jorge Desio, admet n’avoir pas encore vraiment vu les Néerlandais jouer cette saison : « on n’a pas encore analysé minutieusement leur jeu. » Il faudra ça pour atteindre l’objectif avéré, « gagner cette coupe, comme les quatre équipes encore en course. »