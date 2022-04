Va-t-on assister à une nouvelle masterclass du roi Karim dans son jardin ? Six jours après son récital à Stamford Bridge et un peu plus d'un mois après avoir retourné le PSG à lui tout seul à Bernabeu, Benzema doit livrer une nouvelle représentation à la maison. Le théâtre madrilène est à guichets fermés, évidemment, même si le score du match aller laisse un peu de marge à la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue des champions. Mais Chelsea a prouvé qu'il pouvait faire mal la semaine dernière par séquences, et le Real a déjà montré de la fébrilité ces dernières années quand il s'agit de garder un score à la maison ( remember la Juve en 2018...). Surtout, la règle du but à l'extérieur a disparu, et les hommes de Tuchel peuvent emmener tout ce beau monde en prolongation avec un simple 2-0. Bref, on peut encore vibrer.

>> COup d'envoi à 21h, sortez vote maillot KB9 et venez nombreux