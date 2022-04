Encore une course remarquablement (pas) organisée. Nacer Bouhanni​ a été obligé d’abandonner après une très grosse chute dans le final de la 2e étape du Tour de Turquie, sur une longue ligne droite en bord de mer. La faute à un promeneur inconscient qui marchait sur le côté gauche de la route sans être jamais rappelé à l’ordre par un steward qui s’y prendra lui-même trop tard, participant ainsi à faire tomber l’ancien sprinteur de Cofidis fauché à pleine vitesse en même temps que son équipier Kevin Ledanois qui lui a pu repartir.

#Replay 🎥 / #TUR2022 🇹🇷

La chute notamment de 🇫🇷 Nacer Bouhanni (ARK) causée par un irresponsable marchant sur la route…pic.twitter.com/1Ha1yMyX2z — Renaud Breban (@RenaudB31) April 11, 2022

Il faut dire que rien ne semblait signaler le passage d’une course cycliste sur la route en question, et que le nombre très restreint de spectateurs n’a pas dû alerter notre bonhomme, à qui on souhaite tout de même de s’en être sorti sans encombres. Tout comme à Nacer Bouhanni et les autres coureurs au sol.