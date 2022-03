Salut à toutes et tous ! J’espère que vous allez bien et que vous avez digéré l’improbable défaite du PSG hier soir en Ligue des Champions. Ce soir, c’est place à la Ligue Europa Conference, la fameuse C4. Et l’affiche est particulièrement excitante avec le Stade Rennais qui se déplace sur le terrain de Leicester pour ce match aller des 8e. Alors certes, les Foxes sont un peu dans le dur cette saison et pointent seulement à la 12e place de Premier League. Ils seront en plus privés de leur star Vardy, blessé, et du défenseur Wesley Fofana, testé positif au Covid. Mais Leicester reste quand même une équipe qui compte dans le championnat anglais et il devrait donc y avoir du spectacle sur la pelouse du King Power Stadium.

En face, les Rennais sont chauds bouillants avec trois victoires d’affilée en championnat et une attaque en feu. Les joueurs de Bruno Genesio débarquent donc chez le voisin anglais en pleine confiance. « Je veux voir une équipe ambitieuse et non pas une équipe qui joue avec le frein à main ou qui se laisse impressionner », a indiqué le coach rennais. Cela promet et on a déjà hâte d’y être !

>> On se retrouve vers 20h30 pour démarrer ce live avec le coup d’envoi de Leicester-Rennes qui sera donné à 21h.