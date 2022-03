Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Un match dans un club de la dimension du FC Porto, un mercredi soir en ouverture d’un certain Real Madrid-PSG, c’est bon, le parfum des 8es de finale de Ligue des champions est officiellement de retour pour les supporteurs lyonnais, non ? Blague à part, cette affiche de Ligue Europa a vraiment de la gueule, c’est tout simplement le match le plus excitant sur la scène européenne pour l’OL depuis la demie du Final 8 de C1 contre le Bayern (0-3), en août 2020 à Lisbonne. Privés de Coupe d'Europe la saison passée, et solides vainqueurs d’une poule de Ligue Europa largement à sa portée à l’automne (16 points sur 18 à la clé), les partenaires d’Anthony Lopes vont jouer gros ce mercredi (18h45). Ils ont eu la bonne idée d’enclencher une dynamique cohérente en championnat (9es à 6 points du podium), surtout en signant leur plus large succès de la saison à Lorient vendredi (1-4). Hormis la (nouvelle) tuile concernant Jérôme Boateng (douleur musculaire), l’OL aura toutes ses forces vives pour ce choc, Sinaly Diomande et Rayan Cherki étant blessés de longue date. Tant mieux car un autre monde les attend à l’Estádio do Dragão. A savoir une grosse référence européenne, reversée en Ligue Europa après avoir échoué de peu dans une poule de la mort, derrière Liverpool et l’Atlético de Madrid, mais devant L’AC Milan. Une équipe capable de dominer la Lazio Rome en barrages de C3, mais surtout d’être invaincue depuis un an et demi dans le championnat portugais. Une incroyable série de 53 matchs sans la moindre défaite qui en dit long sur la régularité des hommes de Sergio Conceiçao, favoris légitimes de cette double confrontation. Si Porto a lâché son phénomène colombien Luiz Diaz (pour 45 millions d’euros) lors du dernier mercato hivernal, il y a du talent offensif de toute part dans cette équipe, entre Vitinha, Evanilson et Taremi par exemple. On a hâte de voir dans quelle mesure l’OL de Peter Bosz peut résister à un tel collectif dans une grosse échéance européenne. L’objectif majeur sera sans doute d’être encore en position d’ambitionner la qualif pour les quarts, à 20h45, avant le match retour du 17 mars à Décines. A tout vite par ici les amis.

» Pour vibrer avec nous devant ce choc Porto-OL, rendez-vous par ici dès 18h30, avec un coup d’envoi à 18h45…