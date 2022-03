Au départ, il avait décidé de ne pas réagir à chaud. Gérard Lopez avait alors fait savoir à 20 Minutes que les réactions seraient avant tout interne. Le propriétaire et président des Girondins de Bordeaux a d’ailleurs longuement échangé avec Admar Lopes, son directeur sportif et Josuha Guilavogui, son capitaine après la nouvelle déroute à domicile contre Troyes (0-2). Mais finalement dans la soirée de dimanche, il a décidé de sortir du bois en accord avec son entraîneur, David Guion. Histoire de ne pas laisser passer la nouvelle prestation indigne de ses joueurs, bons derniers de L1.

🔴⚽️Les @girondins commencent sérieusement à avoir la tête du client

👉Un niveau technique indigne d'une équipe de L1

👉Les signes du destin qui ne trompent pas

👉Plus aucun levier pour la direction#Bordeaux #Girondins #FCGB https://t.co/jaS6VaWzeS — Clement Carpentier (@clementcarpet) March 7, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Comme il l’a déjà fait cette saison à plusieurs reprises, il a pointé leurs carences auprès de L’Equipe avec ce constat sans concession : « Ce sont les frères des joueurs qui jouent » ! Il dit ne pas comprendre la différence de niveau entre ce qu’ils font au quotidien et leurs prestations en matchs. « On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir envie mais on a l’impression qu’ils jouent avec une grenade dégoupillée dès qu’ils ont le ballon », insiste Gérard Lopez.

A l’image de David Guion, il déplore le niveau technique catastrophique de ses joueurs en rappelant que « le foot moderne, ce n’est pas juste courir et montrer de la bonne volonté » et d’ajouter que les Girondins « ce n’est pas un club où quelques copains se réunissent le dimanche pour taper dans un ballon. » Ça pique.

Il reste flou sur les conséquences d’une descente du club

En revanche, Gérard Lopez reste plus flou sur la possible descente du club avec cette phrase pleine d’ambiguïté sur les conséquences d’une relégation : « Une refonte hyper profonde de la structure des Girondins. » C’est-à-dire ? Selon les informations de 20 Minutes, ces dernières semaines il n’y avait que deux scénarios possibles sur la table pour ses équipes : un maintien en Ligue 1 ou un dépôt de bilan en fin de saison en cas de descente.

Thomas Jacquemier, le directeur général du club, l’avait d’ailleurs reconnu à demi-mot en janvier : « On ne va pas se cacher, aujourd’hui pour les Girondins de Bordeaux, la Ligue 2, il n’y a pas de modèle, pas de vie en Ligue 2. » De son côté, Gérard Lopez continue d’assurer qu’il sera toujours là, peu importe le scénario.