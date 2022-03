Andrea Agnelli était au premier rang pour assister à l’enterrement de sa tentative de relance du projet de Super Ligue. Face à lui, sur l’estrade, Aleksander Ceferin, patron de l'UEFA, vomit son aversion pour la Super Ligue et le prétendu cynisme de ses instigateurs. « Ils ont d’abord lancé leur projet de non-sens au milieu de la pandémie, maintenant on comprend qu’ils en lancent un autre au milieu d’une guerre. Ces gens doivent vivre dans un univers parallèle », a déclaré le boss de l’UEFA au détour d’un sommet organisé par le Financial Times, auquel Agnelli était donc également convié.

Il était prévu que ce dernier prenne la parole dans l’après-midi pour annoncer l’acte II du projet de Super Ligue, également porté par le Barça et le Real Madrid d’après les informations de la presse anglaise. Mais il semblerait que l’intervention de Ceferin ait fait son effet. Allez, un dernier petit tacle pour la route ? « L’un d’eux m’a appelé pour s’excuser et maintenant ils recommencent. » Quelque chose nous dit qu’ils le feront autant de fois que nécessaire.