Mauvaise nouvelle pour l’humanité, le racisme et les débiles n’ont pas encore été éradiqués des stades. Le défenseur de Cadix, Carlos Akapo, a été visé par un geste raciste lors du déplacement de son équipe sur la pelouse de Grenade, en Liga. Le joueur, qui a gardé son sang-froid sur le moment, a réagi plus tard sur les réseaux.

« Il faut éradiquer le racisme […] Il faut aussi donner l’exemple depuis les tribunes, je sais qu’il y a eu quatre connards… On ne peut pas donner cet exemple aux enfants et à tout le monde. »

Grenade a ouvert une enquête

Le club de Grenade a réagi via communiqué​, et promet de poursuivre l’auteur doublement idiot du geste, effectué face aux caméras. « Granada CF condamne fermement tout acte de racisme et ne tolérera dans son stade aucun comportement qui reflète une attitude intolérante ou discriminatoire envers les joueurs ou les supporters qui viennent dans notre stade, peut-on lire. Le club a ouvert une enquête et prendra les mesures appropriées pour sanctionner fermement ces comportements qui ne représentent pas les valeurs de Granada CF ou de ses fans. »