Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Ça sent le bon gros match tournant au Parc OL, ce dimanche (20h45), entre deux équipes qu’on n’imaginait pas aussi loin au classement en début de saison. C’est pourquoi l'OL (8e) et le Losc (11e) n’ont pas d’autre choix que de l’emporter pour ne pas être largués pour de bon dans la course à la Ligue des champions. D'ailleurs, les nuls concédés par Nice, l'OM et Strasbourg, ainsi que la défaite de Monaco ce week-end sont autant de bonnes nouvelles à fructifier pour ces adversaires du soir. A noter quelques absents de marque, surtout côté lillois, avec le taulier du milieu Benjamin André (suspendu) et Burak Yilmaz (blessé). A Lyon, Rayan Cherki et Sinaly Diomande sont blessés, le gardien remplaçant Julian Pollersbeck est malade, et surtout Jason Denayer (en fin de contrat en juin) n’a pas été retenu par Peter Bosz. L’un des enjeux de la rencontre sera évidemment de voir comment le groupe de Jocelyn Gourvennec a digéré son 8e de finale aller de Ligue des champions perdu à Chelsea (2-0) il y a cinq jours. Côté lyonnais, on a hâte de voir ce que peut donner l’animation offensive, qui avait été assez impressionnante lors du dernier match à Décines contre l'OGC Nice (2-0), avec le combo Caqueret-Ndombele à la récupération et le quatuor Toko Ekambi-Paqueta-Faivre-Dembélé devant. A tout vite par ici les amis.

» Pour vibrer avec nous devant ce choc OL-Losc, rendez-vous par ici dès 20h30, avec un coup d’envoi à 20h45…