Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Après un mois de (maudites) jauges, on a hâte de retrouver l’ambiance d’un Parc OL bien rempli pour un match contre l’OGC Nice qui pourrait être un tournant de cette saison de Ligue 1, ce samedi (21 heures). Vous n’avez pas pu oublier le match aller du 24 octobre. On vous rembobine le tout : un Lyon longtemps sûr de sa force, en pleine bonne période pour Peter Bosz (0-2 à la 80e), avant un écroulement d’anthologie. Christophe Galtier lance cinq joueurs dans la dernière demi-heure, dont un Youcef Atal intenable. Tino Kadewere voit rouge, et l’OGC Nice l’emporte (3-2) grâce à un finish de folie. Autant vous dire que trois jours après un Nice-OM (4-1) presque aussi dingo en Coupe de France, on n’imagine pas un instant vivre une soirée relou. D’autant plus que l’OL, lâché à 8 points du Gym, n’a plus le droit à l’erreur, et surtout pas son coach Peter Bosz, qui a signé une sacrée disaster class la semaine passée à Monaco (2-0). Côté forces en présence, on notera à Lyon les absences préjudiciables de Denayer (reprise), Cherki (blessé pour au moins trois mois), et plus encore Boateng. Encore titulaire indiscuté à Monaco la semaine passée, l’ancien taulier du Bayern est tout simplement victime « d’un choix du coach », comme le précise le service de communication de l’OL. Reste à savoir ce que lui reproche exactement Peter Bosz, l’homme qui avait permis son arrivée surprise à Lyon l’été dernier. Côté niçois, deux absences de marque avec les latéraux Amavi et le bourreau de l’OL à l’aller Youcef Atal, tous les deux blessés. Allez, on s’y engage (ou presque), il se passera quelque chose sur cet OL-OGC Nice. A tout vite par ici les amis.

» Pour vibrer avec nous devant ce choc OL-OGC Nice, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…