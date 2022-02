Le Sénégal est en fête et plus rien d’autre n’a d’importance, ou presque. L'Olympique de Marseille l’a bien compris au moment de contacter la fédération sénégalaise de football, pour savoir quand Bamba Dieng et Pape Gueye, vainqueurs de la CAN dimanche soir contre l’Egypte, rentreront à Marseille. Comme le relate La Provence,​ les dirigeants olympiens ont multiplié les appels, mais ils n’ont obtenu qu’une fin de non-recevoir : « Vous, vous avez un match. Nous, nous avons gagné la CAN. Rendez-vous compte ! »

Le milieu de terrain et l’attaquant ne seront donc pas disponibles pour le quart de finale de la Coupe de France ce mercredi soir (21h15) contre Nice. « En même temps c’est peut-être mieux comme ça vu la fête qu’ils ont fait », glisse-t-on du côté de l’OM. Mais ils devraient bien être là dimanche pour le match de Ligue 1 à Metz.