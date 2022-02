On reverra donc bien Roger Federer sur un court. Le Suisse de 40 ans, absent depuis juillet dernier pour cause de genou en compote, déclarait mercredi qu’il prendrait une décision sur son retour au haut niveau « d’ici avril-mai ». Ce jeudi, la Laver Cup annonçait sur les réseaux sociaux la participation de l’ancien numéro 1 mondial à la prochaine édition de cette Ryder Cup du tennis, créée en 2017 à l’initiative de Federer, qui a d’ailleurs retweeté l’info.

Il sera associé à Rafael Nadal au sein de l’équipe européenne face au « reste du monde », du 23 au 25 septembre à Londres. « Les rivaux deviennent coéquipiers » peut-on lire sur l’affiche digne d’un blockbuster. Les deux amis, qui pèsent 41 titres du Grand Chelem à eux deux, ont déjà fait partie de la « Team Europe » lors des Laver Cup 2017 (ils avaient même disputé un double ensemble) et 2019. « J’ai vraiment hâte de reprendre la compétition plus tard cette année et la Laver Cup fait partie intégrante de mon plan », assure Federer sur le site de l’événement.

Et Djoko dans tout ça ?

Dans ce tournoi organisé du vendredi au dimanche, trois simples et un double sont joués chaque jour. Cinq joueurs plus un remplaçant composent les équipes. Pour l’instant, l’Europe s’est systématiquement imposée, sauf en 2020, puisque l’épreuve avait alors été annulée à cause de la pandémie. Le troisième larron de l’Histoire, Novak Djokovic, a jusqu’à présent participé à une seule édition, en 2018, lorsqu’il avait joué en double avec Federer.