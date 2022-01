Dommage que seulement 5.000 personnes ne puissent assister à ce match à Bollaert. Car ce Lens-Marseille a le parfum des grands matchs. Forts de leurs trois succès de rang en 2022, acquis à chaque fois sur le fil, les Lensois peuvent revenir à un petit point des Marseillais dans le haut du tableau. Mais l’OM, qui reste sur quatre succès de rang à l’extérieur entend bien rester sur le podium et maintenir à distance des Sang et Or de plus en plus ambitieux. Bref, ça sent bon le gros match entre un Fofana qui marche sur l’eau côté lensois et un Bakamabu qui devrait faire ses grands débuts sous le maillot marseillais. A tout à l'heure du coup!