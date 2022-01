Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! C’est le grand soir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec ce fameux derby qui divise tant Lyon et Saint-Etienne. On n’est clairement pas habitués à ce que ce choc, rivalité absolue de notre Ligue 1, oppose le 11e au 20e du championnat. Mais c’est ainsi, les Lyonnais sont sortis de la première partie du classement depuis plusieurs semaines, et ont montré qu’ils étaient archi-convalescents lors de leur succès à Troyes dimanche dernier (0-1). Dans le camp d’en face, la série noire de l’ASSE pique méchamment avec six revers de rang en L1. La question centrale va donc être de savoir qui va gérer au mieux l’enjeu autour de cette rencontre dans laquelle les deux équipes ont beaucoup à perdre. Imaginez un peu : un nouveau faux pas de l’OL pourrait permettre à l’OGC Nice (2e) de prendre 13 ou 14 points d’avance sur les Lyonnais en cas de succès dimanche à Metz. Autant dire qu’on serait tout près de considérer pour de bon l’objectif podium inatteignable. Quant aux Verts, ils pointent déjà à 5 longueurs de Lorient (18e) et de Bordeaux (19e). Et au vu de leur (non) dynamique (2 succès en 20 matchs), ils ne peuvent pas se permettre de laisser cet écart s’agrandir s’ils veulent avoir une chance de revivre le derby la saison prochaine. Penchons-nous sur les absents, car Peter Bosz et surtout Pascal Dupraz ne sont vraiment pas gâtés pour préparer pareil gros rendez-vous. Côté OL, quasiment toute la défense titulaire est absente, entre les centraux Boateng (suspendu), Denayer et Diomande (blessés), et Emerson (positif au Covid-19). Autres absents de marque : Toko Ekambi et Slimani (CAN), tandis que le Zimbabwéen Tino Kadewere est déjà revenu du Cameroun et figure dans le groupe. A Sainté, c’est l’hécatombe niveau cadres, entre Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou et Sow (CAN), Boudebouz et Trauco positifs au Covid-19, plus deux recrues hivernales officialisées ces dernières heures, Mangala et Gnagnon, non qualifiés et en reprise.

On vous retrouve à partir de 20h45 pour découvrir à quel point Bosz et Dupraz se sont cassé la tête pour mettre en place une équipe compétitive dans ce contexte. Bon, on se doute qu’on ne vous aura pas bien mis l’eau à la bouche avec cette présentation, mais ça reste le derby, et vous pouvez venir suivre ça sereinement par ici. Car oui, c’est quasiment acté qu’il se passera quelque chose. D'ailleurs le match aller (1-1) s'était révélé passionnant, alors que les deux équipes n’avaient rien montré de foufou avant (et encore moins après). A tout vite par ici les amis.

» Pour vibrer avec nous devant ce 124e derby de l’histoire OL-ASSE, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…