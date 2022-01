Côte d'Ivoire-Algérie EN DIRECT : Une victoire ou la porte pour le tenant du titre algérien...La pelouse ne ressemble à rien

Le soulagement ou la vindicte populaire. Deux ans après son triomphe à la CAN, l’Algérie de Mahrez, Feghouli, Atal ou encore Bennacer se retrouve au pied de la montagne, obligée de l’emporter contre la Côte d’Ivoire pour ne pas rentrer à la maison dés la phase de poules. Il faudrait même une victoire par deux buts d’écart pour passer en tant que premier de groupe, mais c’est peut-être beaucoup demander à une équipe qui n’a toujours pas inscrit le moindre but dans la compétition dégoûtée jusqu’ici par les gardiens adverses et victime de sa propre maladresse offensive. Sachant qu’en face les Ivoiriens se pointent avec l’un des trios offensifs les plus joga bonito de la compétition (Pépé, Zaha, Haller), si les Fennecs s’en sortent là, ils auront une bonne tête d’épouvantail à partir des 8es.



» Coup d’envoi à 17h à Douala, venez nombreux