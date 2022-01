Rien ne bouge du côté de Novak Djokovic et de l’Australie. Ou plutôt si, les choses bougent comme si de rien n’était. Le numéro 1 mondial a bien été intégré au tableau de l’Open d’Australie et sera opposé à son compatriote Miomir Kecmanovic au premier tour. A condition, donc, de ne pas être expulsé du territoire australien.

Les espoirs du Serbe de 34 ans de remporter un 21e titre record en Grand Chelem sont plus que jamais menacés, depuis qu’il a reconnu avoir commis des « erreurs » dans son comportement après avoir été testé positif au Covid-19 en décembre et en remplissant son formulaire d’entrée en Australie.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG