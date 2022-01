FC Nantes - AS Monaco EN DIRECT : Les Monégasques poussent face à des Nantais en difficulté, suivez le match en direct

23e : Ouuuuuuh le coup de chaud encore devant les buts nantais ! Et encore Sofiane Diop ! Le Monégasque repique dans l’axe depuis la gauche et tente une frappe enroulée. Un peu molle et à côté du but. Décidément, Diop est en jambes, je ne serais pas surpris de le voir marquer dans ce match.