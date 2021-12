John Madden, ancien entraîneur de Oakland Raiders en NFL (Ligue nationale de football américain) et célèbre commentateur, est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé ce mercredi (heure française) la Ligue. Il avait pris les rênes de l’équipe des Raiders en tant qu’entraîneur principal en 1969, devenant le plus jeune technicien de l’histoire de la NFL à 32 ans et 10 mois.

🕊 John Madden, une icône de la NFL.



Head Coach avec le meilleur ratio de victoire de l’histoire en 10 saisons chez les Raiders. 1 bague.



Commentateur pendant 30 ans, il est passé sur les 4 chaînes majeures, et a commenté 11 Super Bowls.



Visage du jeu vidéo EA, Madden NFL. pic.twitter.com/cQFGint8pW — NFL France (@NFLFrance) December 29, 2021

A leur tête, il a remporté le Super Bowl​ en 1976 contre les Vikings du Minnesota. « Personne n’aimait le football autant que Coach… Il n’existera jamais d’autre John Madden, et nous lui serons à jamais redevables de tout ce qu’il a accompli pour faire du football et de la NFL ce qu’ils sont aujourd’hui », a réagi dans un communiqué le commissaire de la Ligue Roger Goodell.

John Madden est par la suite devenu un commentateur et spécialiste à succès des matchs de NFL aux Etats-Unis, travaillant pour CBS, Fox, ABC et NBC. Il avait par ailleurs donné son nom et sa voix au jeu vidéo EA Sports « Madden NFL », très populaire auprès des joueurs eux-mêmes. Il avait été intronisé au Pro Football Hall of Fame en tant qu’entraîneur en 2006. La cause de sa mort n’a pas été dévoilée.