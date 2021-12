Biathlon EN DIRECT : Julia Simon va aller chercher la 2e place... Suivez la mass start avec nous

Yo les biathlix, comme on se retrouve ! On a vibré hier avec la masterclass de Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite hommes et la belle deuxième place de Julia Simon sur la poursuite femmes, et si on remettait ça ? Aujourd’hui, c’est jour de mass start. Et ça tombe carrément bien, parce que, parlant de Juju Simon, c’est son format de course préféré. Les confrontations, c’est son dada, et même que l’an passé elle a failli décrocher le petit globe de la spécialité. Tout s’était malheureusement joué lors de la dernière course, où elle était complètement passée à côté. Elle nous confiait avant le début de saison que ça lui était longtemps resté en travers de la gorge. L’heure de la revanche a sonné pour Julia.

>> Prise d’antenne à 12h35