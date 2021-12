FC Nantes - RC Lens EN DIRECT : Les Nantais réduisent la marque avec un peu de chance et font reculer les Lensois. Suivez le match avec nous

Salut tout le monde ! C’est parti pour le week-end de Ligue 1 avec ce premier match entre le FC Nantes et le RC Lens. Pour être franc, je me les caille ce soir à la Beaujoire… Mais le jeu en vaut la chandelle. Car si huit places séparent les deux formations au classement, le RC Lens (5e) n’a que cinq points d’avance sur Nantes (13e). Après leur victoire à l’arraché chez les Merlus dimanche dernier (0-1), les Nantais affrontent un des effectifs les plus séduisants de Ligue 1 cette saison. Mais les Sang et Or connaissent un léger coup de frein, avec trois matchs nuls consécutifs et une seule victoire sur les cinq derniers matchs.