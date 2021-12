L’Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont plus très loin. La France a fait un grand pas vers la Coupe du monde féminine 2023 en Océanie, en disposant mardi soir à Guingamp du pays de Galles (2-0). Des buts de Kadidiatou Diani et Selma Bacha ont assuré le succès des Bleues sur leurs principales rivales dans le groupe I de qualification, reléguées à cinq longueurs.

Après six victoires en autant de matchs, les coéquipières de l’attaquante Delphine Cascarino, excellente au stade du Roudourou, valideront leur ticket direct pour l’autre bout du monde si elles s’imposent en avril chez les Galloises puis contre les Slovènes (3e du groupe à 7 points des Bleues).

« On nous reprochait de gagner largement contre des équipes qui jouaient très bas, on a eu un peu plus d’opposition ce soir [mercredi] et on a des éléments de réponse, a souligné la sélectionneuse Corinne Diacre. On a su trouver d’autres armes, on a été un peu plus chirurgicales aussi. » L’équipe de France peut maintenant passer l’hiver au chaud.