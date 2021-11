En tête de la course depuis le départ ou presque, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont remporté la Transat Jacques-Vabre dans la catégorie Imoca sur LinkedOut, ce jeudi. Les deux skippeurs ont franchi la ligne à Fort-de-France à 14h48 (heure de métropole). Ils auront mis un tout petit peu plus de 18 jours pour parcourir les 5.800 milles entre Le Havre et la Martinique.

Ruyant et Lagravière sont ainsi sortis vainqueurs d’une belle bagarre avec les duos Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) et Jérémie Beyou-Christopher Pratt (Charal). En tout cas pendant toute la descente jusqu’au Cap Vert. Car ensuite, les deux équipages n’ont pu tenir la cadence imposée par LinkedOut. Equipé d’un foiler efficace, le voilier, dont 20 Minutes est partenaire, a filé à une vitesse moyenne de 15,44 nœuds.

« Ce final sous une chaleur accablante est interminable. Morgan et moi, nous nous faisions la réflexion que jamais nous n’avons passé autant de temps en mer sous ces latitudes tropicales. On a eu très peu de pluie depuis le Pot-au-Noir », avait souligné quelques heures avant l’arrivée Ruyant, qui avait terminé sixième du Vendée Globe en début d’année.