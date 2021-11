Tranquilles, les Bleus. Qualifiée pour la Coupe du monde depuis samedi et la raclée infligée au Kazakhstan, l’ équipe de France se présente en Finlande pour ce dernier match sans autre objectif que celui de bien finir l’année. « Il peut y avoir un peu de relâchement par rapport à la situation, il n’y a plus d’enjeu en ce qui nous concerne, anticipe Hugo Lloris, de passage en conférence de presse ce lundi soir. Mais il y a toujours cette fierté de porter le maillot des Bleus. »

Evidemment, prendre 3-0 sans avoir existé face à la 60e nation mondiale la foutrait un peu mal, et ce n’est dans les plans de personne. « On ne peut négliger aucun match, il faut respecter l’adversaire, maintenir et continuer dans le même sens. Il y a un devoir et une exigence », prévient Didier Deschamps, passé au micro après son capitaine.

« Tout est bon à prendre »

Pour éviter tout risque de décompression, le sélectionneur, même s’il « ne sait pas combien », va effectuer pas mal de changements par rapport à samedi. Histoire de maintenir la flamme et prendre quelques notes pour la suite, alors que la préparation pour le Qatar commence maintenant. « Il y a des joueurs qui ont besoin de se mettre en valeur. Les matchs avec les Bleus, il y en a très peu dans la saison. Lorsque les opportunités se présentent, il faut les saisir », rappelle Lloris.

Dernière motivation pour la route : les Bleus, s’ils ne perdent pas, égaleront le record d’invincibilité en compétition officielle de 27 matchs, établi entre 1994 et 1997. « Cela fait partie des défis », avoue DD, bien placé pour parler stats et records en tout genre. « Tout est bon à prendre, complète le gardien de Tottenham. Même si ça ne remplace pas un trophée ou une victoire majeure, ça démontre qu’il y a du travail de fait, de bien fait. »