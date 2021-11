Mission accomplie. Avant le choc de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2022 contre la Suède, dimanche à Séville, l’Espagne a un pied et trois orteils et demi au Qatar. Grâce à un penalty de Pablo Sarabia, prêté par le PSG au Sporting Portugal, la Roja s’est imposée jeudi soir en Grèce (0-1). Le résultat n’est guère surprenant, à la différence de la victoire obtenue un peu plus tôt par la Géorgie contre la Suède (2-0).

Georgia 2-0 Suecia

Grecia 0-1 España pic.twitter.com/JknmWzela0 — Sphera Sports (@SpheraSports) November 11, 2021

La sélection de Luis Enrique prend ainsi la tête du groupe B avec 16 points, un de plus que les Suédois. Un nul dimanche lui suffira pour se qualifier directement pour la prochaine Coupe du monde. A moins de s’imposer à Séville, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic passeront par les barrages.

L’attaquant du Milan AC (40 ans), titulaire en Géorgie, a effectué son retour en sélection après sept mois d’absence, mais n’a pas su concrétiser ses occasions.