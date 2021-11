Y a-t-il plus ironique que les derniers mois de la carrière d’Olivier Giroud ? Sans cesse appelé par Didier Deschamps malgré un temps de jeu dérisoire à Chelsea, c’est finalement quand l’attaquant est allé chercher des minutes à Milan qu’il a fini par être éjecté des Bleus, sur l’autel du retour gagnant de Karim Benzema.

Une situation pas toujours facile à vivre, comme il l’explique dans une interview au quotidien L’Equipe, à l’image de cette finale de Ligue des nations contre l’Espagne que l’attaquant n’a pas pu se résoudre à aller voir dans son nouveau chez lui, à San Siro.

Moins optimiste mais pas résigné

« Ça aurait été dur, beaucoup trop frais, d’aller voir les mecs et la finale à San Siro. Mais ça m’a fait quelque chose. Un sentiment bizarre même si j’étais heureux pour les gars devant ma télé. C’est dur de ne pas vivre ça avec ce groupe que je connais depuis longtemps et avec qui j’ai partagé tellement de belles choses. Comme toute personne sensible, j’avais un pincement au cœur. »

Affecté mais sans amertume apparente, Olivier Giroud ne croit pas être le genre de joueur « qui dira, un jour, " j’arrête l’équipe de France " ». Pour l’heure, il se rend toujours disponible. « À partir du moment où je suis sélectionnable, le coach sait que je suis là s’il a besoin de moi. » Même si son optimisme en a forcément pris un coup avec sa mise à l’écart, le buteur de Milan renvoie à son éternelle abnégation et au titre de son livre : « Toujours y croire. Ça fait partie de ma nature. Je me suis toujours battu, encore plus dos au mur. Alors, je ne vais pas dire que je n’y crois plus… »